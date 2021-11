Griekspoor breekt record na record: ‘Ik sta zo goed te spelen, waarom geen top 30?’

Heracles-spe­ler Rai Vloet (26) opgepakt na dodelijk verkeerson­ge­luk op A4

Heracles-voetballer Rai Vloet (26) is een van de mannen die is gearresteerd na een dodelijk ongeluk op de A4 afgelopen nacht. Daarbij kwam een jongetje van 4 jaar om het leven. Volgens technisch directeur Tim Gilissen is Heracles inmiddels op de hoogte. Over de kwestie zelf wil hij echter verder niets kwijt.

12:21