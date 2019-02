Griekspoor buigt in drie sets voor Vesely

Griekspoor kwam goed uit de startblokken. Hij brak zijn tegenstander in diens eerste servicegame en sloeg zich vervolgens naar 3-0. Vesely deed nog wat terug, maar bij 6-5 was daar de cruciale break voor de Nederlander: 7-5. Ook in de tweede set serveerde Griekspoor goed, maar na een mindere openingsgame liep hij achter de feiten aan. Toen er op 4-5 ook nog twee breakpunten onbenut bleven was het gedaan met de tweede set. Een set waar meer in zat voor Griekspoor, aangezien hij naast goed serveren ook meer winners sloeg en minder fouten maakte.



In de derde en beslissende set leken er nieuwe kansen te ontstaan voor Griekspoor vanwege fysiek ongemak bij de Tsjechische nummer 97 van de wereld. Die liet zich echter niet uit het veld slaan en tenniste stug door. Hij brak Griekspoor bij de stand van 1-1, maar die gaf zich nog niet gewonnen. De Haarlemmer brak op 3-4 terug, alleen dat deed Vesely in de daaropvolgende game ook weer. 5-4 dus voor Vesely, die het mocht gaan uitserveren. Hij faalde daarin niet, ondanks een uiterste krachtsinspanning van Griekspoor, en zette zijn land zo op 1-0 in deze Davis Cup-ontmoeting.



Later vandaag staat nog de ontmoeting tussen Robin Haase en Lukas Rosol op het programma. Als de Nederlandse voorman die wedstrijd niet wint heeft Nederland een slechte uitgangssituatie voor morgen. Dan zouden namelijk zowel de dubbelpartij als beide enkelspellen gewonnen moeten worden om nog plaatsing af te dwingen voor het eindtoernooi in Madrid.