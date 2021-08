Griekspoor dreigt US Open te missen door probleem met visum: ‘Ontzettend shit’

Tallon Griekspoor dreigt de US Open te moeten missen wegens problemen met zijn visum voor de Verenigde Staten. De nummer 107 van de wereld is voor het eerst rechtstreeks toegelaten tot een grandslamtoernooi.

,,Natuurlijk ben ik blij dat ik rechtstreeks ben toegelaten tot de US Open, maar het gedoe over mijn visum is slopend. Soms staat mijn hoofd even niet naar tennis. Eigenlijk gaat het sportief supergoed. Dus deze situatie is gewoon ontzettend shit”, zei Griekspoor tegen de NOS.

De 25-jarige Griekspoor verloor eind vorig jaar zijn paspoort, waardoor hij opnieuw een visum voor de VS moest aanvragen. ,,Dat komt doordat ik in 2015 twee futuretoernooien in Iran heb gespeeld. Sindsdien heb ik voor Amerika een visum nodig”, aldus de beste tennisser van Nederland. Hij zou zijn nieuwe visum begin deze zomer in België ophalen, maar de afspraak werd afgezegd wegens de coronamaatregelen.

Griekspoor heeft nog anderhalve week de tijd om zijn visum te regelen. De US Open begint op maandag 30 augustus.

Murray

Andy Murray heeft op het masterstoernooi van Cincinnati zijn eerste duel sinds Wimbledon gewonnen. In de eerste ronde was de tweevoudig kampioen de Fransman Richard Gasquet met 6-4 6-4 de baas.

De 34-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 105 van de wereld, had van de organisatie een wildcard gekregen. Hij sloeg tegen Gasquet 38 winners, waaronder 14 aces. ,,Het is ongelooflijk. Ze vertelden me dat het de zestiende keer is dat ik hier deelneem. Ik denk niet dat ik een ander toernooi zo vaak heb gespeeld”, zei Murray, die in 2008 en 2011 zegevierde in de Amerikaanse stad.

Voor Murray was het zijn eerste duel op een hardcourtbaan in de buitenlucht in bijna een jaar tijd; begin september van vorig jaar kwam hij op de US Open voor het laatst in actie op de ondergrond. Murray meldde zich onlangs af voor de Olympische Spelen, waar hij zijn olympische titels van 2012 en 2016 niet kon verdedigen.

