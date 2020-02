Griekspoor krijgt laatste wildcard Rotterdam

,,We willen natuurlijk graag zo veel mogelijk Nederlandse spelers in actie zien tijdens het toernooi. De Nederlandse fans zien graag 'eigen' spelers het opnemen tegen de wereldtop", lichtte toernooidirecteur Richard Krajicek toe. ,,Tallon stond al even op de lijst, maar we houden altijd tot het laatste moment een plek vrij voor onvoorziene omstandigheden. Het is mooi dat we hem weer in het hoofdtoernooi kunnen laten spelen.”



Griekspoor, de nummer 175 van de wereld, komt voor de vierde keer in actie tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. Bij zijn debuut in 2017 was de Luxemburger Gilles Müller in de eerste ronde te sterk, maar in 2018 en 2019 zorgde hij tweemaal voor een verrassing door respectievelijk de Zwitser Stan Wawrinka en de Rus Karen Chatsjanov te verslaan.