Griekspoor lost Haase na ruim vijf jaar af als nummer 1 van Nederland

Griekspoor is door zijn finaleplaats maandag wel de best geklasseerde Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. Hij passeert Robin Haase, die zich sinds 2015 de beste tennisser van zijn land mocht noemen. Griekspoor klopte Haase in de kwartfinale in Praag: 6-3 6-2.



Cindy Burger heeft het ITF-toernooi in Alkmaar zonder setverlies gewonnen. Ze klopte in de finale de Duitse Noma Noha Akugue met 6-1 6-4.