Griekspoor na spannende partij naar tweede ronde in Gstaad

Tallon Griekspoor heeft bij het ATP-tennistoernooi in het Zwitserse Gstaad de tweede ronde bereikt. De hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst won in drie sets van de Argentijn Juan Ignacio Londero, de nummer 140 van de wereld in een spannende partij met 7-5 4-6 en 7-6 (1).

In de tweede ronde is de Franse nummer 49 van de wereld Benoît Paire de tegenstander van de 25-jarige Nederlandse nummer 105 van de wereld die vorige week het Challengertoernooi in Amersfoort won. Dat was al zijn derde overwinning van het jaar.

Griekspoor besloot na Wimbledon samen met coach Raemon Sluiter de jacht op een plek in de mondiale top 100 door te zetten en dat besluit lijkt succesvol. ,,We zijn sinds eind februari bezig en het bevalt goed. We hadden een proefperiode tot Wimbledon en we gaan nu kijken hoe we verder gaan”, aldus Griekspoor.

,,Vanuit beide kanten is het zeer positief. Je begint elkaar nu wat beter te leren kennen en voor hem was het ook even wennen na een paar jaar met Kiki Bertens in het vrouwencircuit gewerkt te hebben. Ik sta er heel positief in.”