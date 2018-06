Griekspoor naar Challenger-finale in Frankrijk

Nu al meer strafschop­pen dan vier jaar geleden

18:20 Op het WK in Rusland zijn nu al meer strafschoppen gegeven dan op de vorige mondiale eindronde van 2014 in Brazilië. In de groepswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea, het 28ste duel op dit WK, ging de bal voor de veertiende keer op dit toernooi op de stip.