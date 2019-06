Griekspoor overleeft eerste ronde kwalificatie, De Bakker naar huis

Leeuwinnen dankzij Vermeer en Zoet klaar voor penalty’s

18:00 Mocht het in de achtste finales van het WK tegen Japan uitdraaien op strafschoppen, dan zijn de Nederlandse voetbalsters daar klaar voor. Tijdens de voorbereiding in Zeist riep bondscoach Sarina Wiegman zelfs de hulp in van twee keepers van het Nederlands elftal, Jeroen Zoet en Kenneth Vermeer, om te oefenen.