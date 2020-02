Griekspoor snel klaar: ‘Ik geef mezelf een 5,5'

Ditmaal kwam Griekspoor er niet aan te pas. Hij kreeg in de eenzijdige partij geen enkel breakpoint, leverde zelf vier keer zijn servicegame in en moest Krajinovic na precies een uur feliciteren.



Krajinovic is de nummer 39 van de wereld, Griekspoor is op plek 172 de laagst geklasseerde speler in het hoofdtoernooi. De Nederlander kreeg pas op het laatste moment een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek, die geen aanmelding meer kreeg van een wereldtopper. ,,Terug naar de realiteit”, stelde Griekspoor. ,,Het was een matig begin van mij en daarna speelde ik toch een goede eerste set. Ik kon net niet op 5-5 komen, want dan was het een open wedstrijd. Na winst van de eerste set ging hij vrijer spelen en liep hij weg. Ik miste toch wat wedstrijdritme en vertrouwen”, aldus de nummer 172 van de wereld, die mede door een schouderblessure pas één toernooi speelde. ,,Daardoor was ik niet in topvorm en dat moet wel tegen deze gasten. Ik geef mezelf een 5,5, het was net aan voldoende.”