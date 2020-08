Griekspoor verliest in kwartfinales challenger Praag

Griekspoor bereikt kwartfina­le in Praag

19 augustus Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de kwartfinales van het challengertoernooi in Praag. In de Tsjechische hoofdstad was hij in drie sets de als vijfde geplaatste Slowaak Jozef Kovalik de baas: 6-1, 1-6 en 6-1.