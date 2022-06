Griekspoor voor het eerst in tweede ronde Wimbledon: fraai duel met Spaans goudhaantje Alcaraz wacht

voorbereiding GA Eagles gaat tweede trainings­week in: meer weerstand in oefenduels en Locadia is in beeld

Nu lijf en leden zijn warm gedraaid, met een doelpuntenfestijn tegen de amateurs van Terwolde als sluitstuk, wacht de selectie van Go Ahead Eagles een intensievere tweede trainingsweek. In twee oefenduels tegen buitenlandse profclubs moet de technische staf de eerste contouren in beeld zien te krijgen van de ploeg die over een kleine anderhalve maand begint aan de competitie.

14:33