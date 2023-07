Griekspoor weer in actie op Wimbledon, partij Van de Zandschulp opnieuw dag verschoven

Griekspoor kwam rond 20.15 uur terug de baan op voor het restant van zijn partij in de eerste ronde van Wimbledon. Omdat het ook vandaag verre van droog is in Londen, liepen alle partijen weer vertraging op. De winnaar van het grastoernooi van Rosmalen moest lang geduld bewaren, maar kan vanavond dus toch nog zijn partij afmaken als het droog blijft. Binnen een kwartier stond Griekspoor al met 2-0 achter in sets, waarmee voor hem een zwaar karwei wacht om nog door te gaan naar de tweede ronde.

Gijs Brouwer is ingedeeld voor de vierde wedstrijd van de dag op Court 2 van Wimbledon. De Nederlandse qualifier neemt het vanavond laat op tegen de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Ook deze partij zou oorspronkelijk dinsdag worden gespeeld, maar werd ook verplaatst vanwege de regen. Het is nog niet duidelijk of het haalbaar is om deze partij op woensdagavond nog te beginnen.