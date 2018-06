Griepvirus teistert Team Sunweb in Dauphiné

Nadal na regenonder­bre­king klasse apart tegen Schwartz­man

13:56 Rafael Nadal heeft zich verzekerd van een plaats in de halve finale op Roland Garros. In de kwartfinale was de tienvoudig winnaar van de Franse Grand Slam in vier sets te sterk voor de Argentijn Diego Sebastian Schwartzman: 4-6 6-3 6-2 6-2.