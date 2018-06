Griezmann maakt vanavond toekomst bekend, transfer Kashia afgerond

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

San José presenteert Kashia

De transfer van Guram Kashia is rond. De Georgiër verruilt Vitesse na acht jaar trouwe dienst voor San Jose Earthquakes. Hij tekent voor tweeënhalf jaar in de Verenigde Staten, met een optie voor een extra jaar.



Vitesse ontvangt naar verluidt een transfersom van meerdere tonnen voor Kashia (30). De Arnhemse club doet over de hoogte van de vergoeding geen mededelingen.



Met San Jose, een club uit de Major League Soccer, komt een wens van de Georgiër uit. Kashia maakte al vroeg in het vorige seizoen bij Vitesse zijn ambitie voor een transfer kenbaar. Hij zou zijn contract tot juli 2020 eerbiedigen, maar vroeg de Arnhemse club ook om medewerking als er een ‘mooie uitdaging’ op zijn pad zou komen. Vitesse toonde zich coulant. Kashia, in 2010 overgekomen van Dinamo Tbilisi, groeide de voorbije jaren uit tot boegbeeld in Arnhem. Hij speelde zelfs de meeste wedstrijden in de eredivisie voor de Gelderse club: 245. De Georgische international passeerde zo clubicoon Theo Janssen.

Eindelijk duidelijkheid van Griezmann

'Jullie zullen inmiddels wel genoeg hebben van al die geruchten over of ik blijf, of ik vertrek, hoeveel ik ga verdienen. Maar ik ga het vanavond vertellen', zegt Antoine Griezmann in een aankondiging van het programma Cero van Movistar+. De sterspeler van de Franse ploeg in Rusland wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona. Zijn mogelijke toekomstige ploeggenoot Gérard Piqué ligt om 21.15 uur in ieder geval met popcorn op de bank.

Gerard Piqué on Twitter 🍿para ver esta noche #LaDecisión de @AntoGriezmann en @cero https://t.co/pi0UI3NT6M

WK gaat voor toekomst bij Boateng

De Duitse verdediger Jérôme Boateng baalt van enkele uitspraken van Karl-Heinz Rummenigge, de bestuursvoorzitter van zijn club Bayern München. Rummenigge onthulde eerder in de week dat Boateng na het WK wil vertrekken en dat de Duitse kampioen bereid is mee te werken aan een transfer.

Volledig scherm Jérôme Boateng. © Getty Images De 29-jarige verdediger werd in het basiskamp van de 'Mannschaft' in Rusland geconfronteerd met die uitspraken. ,,Ik ben nu bij de nationale ploeg, het WK staat voor de deur'', bromde Boateng. ,,Dat is het enige wat nu telt voor mij. Al het andere is niet interessant. Ik heb ook geen idee wat de voorzitter allemaal heeft gezegd.'' Rummenigge had een dag eerder laten optekenen dat Boateng groen licht heeft gekregen voor een vertrek. ,,Als er een club komt waar Jérôme naartoe wil, dan zullen wij daaraan meewerken.''

Zoet in beeld als tweede keeper bij Barcelona

Volledig scherm Jeroen Zoet. © Getty Images Jeroen Zoet is een van de kandidaten bij FC Barcelona om komend seizoen de rol als tweede keeper op zich te gaan nemen. Momenteel is Jasper Cillessen reservegoalie bij de Spaanse topclub, maar hij gaat Barcelona komende zomer mogelijk verlaten. Cillessen wil meer aan spelen toekomen en staat open voor een transfer. Zoet is bij de nieuwe technisch directeur Eric Abidal op de radar gekomen, zo schrijft Mundo Deportivo.



Dat heeft zich nog niet vertaald in concrete acties richting PSV of zijn management, maar dat Zoet in Spanje op de radar staat wordt niet tegengesproken. De geboren Veendammer, al sinds 2013 eerste keeper bij PSV, staat niet afwijzend tegenover een stap naar Spanje, maar de transfermarkt moet nog op gang komen.

Bij FC Barcelona is de Duitser Marc-André ter Stegen nu de eerste goalie. Barcelona zou Cillessen alleen willen verkopen als er een topbod komt. Voor Zoet is de nodige belangstelling uit het buitenland, maar op dit moment is een vertrek bij PSV nog niet concreet aan de orde. Het contract van Zoet loopt tot midden 2019 en PSV kan dus niet meer de hoofdprijs vragen voor de keeper. Mocht het zover komen dat Zoet niet vertrekt, dan kan hij zijn contract verlengen.

Liendl verlaat FC Twente

Michael Liendl keert terug naar Wolfsberger AC. De middenvelder van FC Twente heeft overeenstemming bereikt over een eenjarig contract bij de club uit Oostenrijk. Liendl speelde tussen 2012 en 2014 al voor Wolfsberger AC. Daarna kwam hij uit voor Fortuna Düsseldorf en 1860 München. Liendl degradeerde afgelopen seizoen met FC Twente uit de eredivisie.

Volledig scherm Michael Liendl (links) in duel met Excelsior-verdediger Millan Massop. © Pro Shots

AS Monaco betaalt 20 miljoen voor Geubbels

Volledig scherm Inzet: Willem Geubbels. © EPA AS Monaco lijkt de strijd om Willem Geubbels te hebben gewonnen. Volgens verschillende Franse media neemt de club de aanvaller voor maar liefst 20 miljoen euro over van Olympique Lyon. De zestienjarige zoon van een Nederlandse vader en een moeder uit de Centraal Afrikaanse Republiek speelde al vier duels in de hoofdmacht van Lyon. Hij werd afgelopen seizoen de jongste debutant in de Europa League. De jeugdinternational van Frankrijk was 16 jaar en 113 dagen oud toen hij mocht invallen tegen Atalanta. Geubbels wordt gezien als één van de grootste talenten van Frankrijk en stond hoog op de verlanglijst van veel Europese clubs.

Fernandes plakt er in Breda nog jaar aan vast

Paolo Fernandes staat op het punt om terug te keren bij NAC en zal voor het tweede opeenvolgende seizoen gehuurd worden van Manchester City. Dat zeggen ingewijden. De 19-jarige Spaanse (vleugel)aanvaller moet een belangrijke pilaar worden in het elftal van trainer Mitchell van der Gaag. Voorlopig lijkt Fernandes, die voor een herkansing gaat, als enige van de zes City-huurlingen op te gaan voor een tweede jaar.

Volledig scherm Paolo Fernandes. © Pro Shots

Mike van Duinen baalt van Excelsior

Volledig scherm Mike van Duinen. © Pro shots Mike van Duinen baalt van de houding van Excelsior. De 26-jarige aanvaller vindt dat er 'nare spelletjes' gespeeld worden in Rotterdam en zet zijn zinnen op een vertrek naar PEC Zwolle. ,,Ik heb nog een contract voor één seizoen en Excelsior heeft mij transfervrij gekregen. Ik kan mij nu verbeteren en de club wil er nóg meer geld uitslepen. Dat stuit me tegen de borst”, zegt Van Duinen tegen De Telegraaf. ,,Ik heb de club aangegeven dat ze naar een nieuwe spits moeten zoeken.” De transfersom voor Van Duinen ligt volgens technisch directeur Ferry de Haan op 825.000 euro.

Martial wil weg bij United

Volledig scherm Anthony Martial. © Getty Images Anthony Martial lijkt zijn langste tijd bij Manchester United te hebben gehad. Volgens zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley heeft de Franse aanvaller zijn keus gemaakt. ,,Hij heeft besloten dat hij wil vertrekken bij United", zegt Lamboley tegen de Franse tv-zender RMC Sport. ,,Daar is een aantal redenen voor, maar het is nu te vroeg om het daarover te hebben. Hij zal hier later op terugkomen.'' Martial was al gelinkt aan Spurs en Arsenal.

PSV heeft oogje op Ghanees toptalent Faisal Adams Billey