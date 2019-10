Grijpt PSV ook thuis tegen LASK Linz de volle buit?

FIBA EUROPE CUP Landstede Hammers laat zege op Cyprus in de laatste minuut uit de handen glippen

23 oktober Een zuurdere manier om te verliezen is er bijna niet. Landstede Hammers Regio Zwolle maakte in Nicosia tegen Kervanos een uitstekende indruk, maar scoorde in de laatste 2,5 minuut niet meer. De kampioen van Cyprus greep die gelegenheid aan om de winst te roven (88-85). Een wrede rentree in Europa na een afwezigheid van 19 jaar.