Groenewegen blijft leider Parijs-Nice na tweede ritzege op rij

Groenewegen was attent toen drie renners van Sky er in de slotfase vandoor gingen. Met vier andere renners sloot hij aan om vervolgens de sprint om de dagzege te winnen. Groenewegen hield de Spanjaard Iván García en de Belg Philippe Gilbert achter zich. Nederlander Mike Teunissen, eveneens Jumbo-Visma, werd in een groep op vijf seconden achterstand tiende.



,,Soms zit je in zo’n etappe in de eerste groep, om opeens achterop te raken. Mijn ploeggenoten hebben geweldig geholpen om weer in de eerste groep te komen. Daarna ben ik meegesprongen’’, vertelde Groenewegen na zijn vierde zege van het seizoen, meteen ook de knapste. ,,Ik zag de streep liggen en wachtte net zo lang tot Trentin aanzette. Daarna heb ik het af kunnen maken.’’



Groenewegen blijft uiteraard ook leider in het klassement van de achtdaagse rittenkoers. Morgen volgt nog een vlakke rit, van Cepoy naar Moulines/Yzeure. Parijs-Nice eindigt zondag.