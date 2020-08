Groenewegen in tranen: ‘Sorry voor mijn fout, ik denk alleen maar aan Fabio’

Dylan Groenewegen kan zijn tranen niet bedwingen als hij voor de camera’s van de NOS zijn verhaal doet over de crash in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen ligt door zijn toedoen in ernstige toestand in een Pools ziekenhuis. Op sociale media kreeg de renner van Jumbo-Visma ervan langs. ,,Sorry voor mijn fout”, zegt Groenewegen.

Groenewegen was dan ook nauwelijks bezig met zijn eigen gebroken sleutelbeen. ,,Ik heb alleen maar aan Fabio en zijn familie gedacht en ik hoop dat hij snel herstelt.”

De 27-jarige Amsterdammer steekt de hand in eigen boezem. ,,Dit was duidelijk mijn fout. Ik week van mijn lijn af en dat mag niet. Maar laten we duidelijk zijn dat het nooit mijn intentie is om andere renners in gevaar te brengen.”

Jakobsen probeerde woensdag in Katowice vlak voor de finish Groenewegen te passeren, toen de laatste hem de pas afsneed. ,,Als je in zo’n sprint zit denk je niet veel na”, zo beschreef Groenewegen het incident. ,,Het enige wat je wilt is als eerste over de finish komen. Ik zag iemand komen en reageerde daarop, op een foute manier. Het ging heel snel allemaal. Even later ligt iedereen op de grond. Wat je dan hoort zijn geen fijne dingen.”

Moordaanslag

Patrick Lefevere, manager van Jakobsens ploeg Deceuninck-QuickStep, wil naar de rechter stappen en sprak van een moordaanslag. ,,Ik denk dat iedereen emotioneel is, dat ben ik ook. Het is hun keuze, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik heb dit zeker niet bewust gedaan. Dat het zo heftig is, dat gun ik Fabio niet en niemand niet.”

Dat Groenewegen de komende tijd van zijn ploeg niet mag koersen, is zijn minste zorg. ,,Ik raak de fiets voorlopig even niet aan. Aan sprinten denken, is heel ver weg. Ik zal er de komende maanden niet eens aan denken te fietsen. We zullen wel kijken hoe het daarna gaat lopen.”