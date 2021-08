Groenewegen legt Cavendish over de knie in Ronde van Denemarken

Achter Groenewegen wist Cavendish nog wel naar de tweede plek te sprinten, maar de Brit van Deceuninck-QuickStep had op de streep in Esbjerg ruim een fietslengte achterstand op de ongenaakbare Nederlander. De Italiaan Giacomo Nizzolo moest genoegen nemen met de derde plaats.



Dylan Groenewegen beleeft deze maanden een succesvolle comeback, na een schorsing vanwege zijn aandeel in de afschuwelijke crash van Fabio Jakobsen een jaar geleden in de Ronde van Polen. In de Giro d’Italia was de officiële rentree van Groenewegen, maar daar kon hij nog geen potten breken. Dat gebeurde enkele weken later wel in de Ronde van Wallonië, waarin zowel Groenewegen als Jakobsen twee etappes won.