Groenewegen slaat nogmaals toe in Noorwegen

De 24-jarige Amsterdammer hield de Noren Edvald Boasson Hagen (tweede) en Sondre Holst Enger (derde) ruim achter zich. Groenewegen nam tevens de leiderstrui weer over van Enger. Hij heeft één seconde voorsprong op zijn twee Noorse rivalen.



Groenewegen had twee dagen eerder al de openingsetappe in Noorwegen gewonnen. Groenewegen moest de leiderstrui gisteren in de tweede etappe, die werd gewonnen door Boasson Hagen, afstaan aan Enger.



De kopman van Lotto-Jumbo vierde vandaag in Sarpsborg zijn zevende overwinning van dit seizoen. De sprinter boekte eerder ritzeges in Dubai, de Algarve en Parijs-Nice. Groenewegen schreef ook Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam.