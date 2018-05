Groenewegen slaat opnieuw toe in Noorwegen

Masters Rome Djokovic delft het onderspit in meeslepen­de partij tegen Nadal

17:21 Rafael Nadal heeft op het gravel van Rome zijn best moeten doen om de finale te bereiken. In een hoogstaande halve finale was was de Spaanse gravel koning een herboren Novak Djokovic de baas in twee sets: 7-6 (4) 6-3.