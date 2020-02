Groenewegen snelste in sprint en pakt tweede ritzege in Valencia

Advocaat over mogelijke afgelas­ting: KNVB moet op tijd zijn, maar ze zijn weleens wat later

15:52 Dick Advocaat hoopt dat de KNVB op tijd een besluit zal nemen over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd AZ - Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers wil graag spelen. Zijn ploeg zit in een flow met al tien competitiewedstrijden op een rij geen nederlaag. Daarnaast is voor het eerst dit seizoen de volledige ziekenboeg leeggestroomd.