Groenewegen snoert critici de mond met fantastische overwinning

En zo snoerde de Amsterdammer alle critici de mond. Dat maakte hij ook duidelijk met zijn zegegebaar. Met de vinger aan de mond maakte hij duidelijk dat iedereen maar stil moest zijn, en dat hij toch wel écht in staat is om ook dit jaar een Touretappe te winnen. Ook als alle topsprinters wel aanwezig zijn.



Ja, Groenewegen won vorig jaar inderdaad de laatste etappe op de Champs-Élysées, maar onder meer Peter Sagan, Mark Cavendish, Arnaud Démare en Marcel Kittel hadden de Tour vroegtijdig verlaten. Nu bewijst Groenewegen dat hij ook kan winnen als alle toppers wel present zijn.



De 231 kilometer die aan zijn overwinning vooraf gingen waren minder fraai. Pure slapstick was het, hoe het voltallige peloton zijn best deed om niet in de kopgroep te zitten. Wanty, uiteraard, stuurde weer mannetjes mee. Eerst Thomas Degand, die geen zin had in een lange solo en zich liet inlopen. Al kostte zelfs dat moeite, gezien het tempo van het peloton.



Even later was het de beurt aan zijn ploegmaat Yoann Offredo, die zich wel waagde aan een solo. Zijn voorsprong liep al snel op



Op ongeveer 100 kilometer van de aankomst ontstonden er scheuren in het peloton. Onder meer Dylan Groenewegen, Daniel Martin en Mark Cavendish hadden de boot gemist. Even leek er iets te gebeuren, maar de waaierpoging liep met een sisser af. Ondertussen werd ook Offredo ingelopen. De geeuwetappe kabbelde gewoon verder.



Nadat ook Laurent Pichon nog even voor het peloton uitreed en de prijs voor de strijdlust kreeg kon het peloton dan eindelijk beginnen met het voorbereiden van de verwachte massasprint.



Maar ook in de slotfase was het gedrag van het peloton haast cynisch. Het duurde tot de laatste 8 kilometer voor het tempo echt de hoogte in ging. Ook LottoNL-Jumbo meldde zich voorin in dienst van Dylan Groenewegen.



Quick-Step zette Gaviria perfect af, maar de Colombiaan werd in een warrige sprint op zijn plaats gezet door Groenewegen. De Amsterdammer, die onbedoeld perfect gepiloteerd werd door Alexander Kristoff, zette Gaviria op anderhalve fietslengte en won de sprint op majesteuze wijze. Sagan, de derde van vandaag, stond helemaal niet op de foto. Het zegegebaar dat volgde sprak boekdelen.



Met deze benen zou het zomaar kunnen dat Groenewegen ook morgen de Champagne mag ontkurken. Dan staat er namelijk een vlakke etappe van 181,5 kilomter op het programma. Greg Van Avermaet start ook morgen weer in de gele trui.



Voor de etappe van vandaag liet Dylan Groenewegen al weten dat Gaviria te verslaan is.