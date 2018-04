Groenewegen uit Scheldeprijs na negeren spoorwegovergang

Zlatan niet onder de indruk van omhaal Ronaldo

16:28 Heel de wereld heeft het over de omhaal van Cristiano Ronaldo in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (0-3). Zelfs de Juve-fans klapten voor de Real Madrid-ster. Eén man was niet bepaald onder de indruk: Zlatan Ibrahimovic.