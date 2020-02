Groenewegen verslaat Jakobsen in Nederlands onderonsje in Valencia

Groenewegen drukte zijn wiel net iets eerder over de finish dan Fabio Jakobsen, de kampioen van Nederland. De Noor Alexander Kristoff moest genoegen nemen met een derde plaats. ,,Het is altijd lekker om vroeg in het seizoen al te winnen”, zei Groenewegen over zijn eerste zege in het nieuwe wielerjaar. ,,Ik denk dat er de komende dagen nog wel een kansje voor me komt.” Groenewegen won vorig seizoen de slotetappe van de Ronde van Valencia.