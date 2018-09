Groenewold baalt: geen WK wielrennen in Noord-Nederland

Ronaldo één duel geschorst voor rode kaart in Champions League

15:11 Cristiano Ronaldo is voor zijn rode kaart in de Champions League-wedstrijd van vorige week tegen Valencia voor één duel geschorst. De aanwinst van Juventus mist daardoor de ontmoeting met het Zwitserse Young Boys, maar kan gewoon aantreden in de duels met zijn oude ploeg Manchester United.