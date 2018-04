Grøndahl Jansen langer bij LottoNL-Jumbo

Zverev zet Duitsland op voorsprong tegen Spanje

14:17 Tennisser Alexander Zverev heeft Duitsland op een 1-0-voorsprong gezet in het duel uit de kwartfinales van de Davis Cup met Spanje. In de stierenvechtersarena van Valencia was de nummer vier van de wereld in drie sets de baas over David Ferrer. De setstanden waren 6-4, 6-2 en 6-2.