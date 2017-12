Groningen en Willem II profiteren mee met transfer Van Dijk

Van Gool zette na het bekend worden van de transfer de financiële man van Willem II aan het werk om de afspraken over de verdediger, die bij de Tilburgse club de jeugdopleiding volgde maar nooit in het eerste elftal speelde, er nog eens op na te slaan. Vanaf het moment dat de Bredanaar naar FC Groningen verhuisde had de club voor elke transfer een doorverkooppercentage bedongen. Van Dijk maakte inderdaad gratis de overstap naar Groningen.



FC Groningen verkocht de speler door aan Celtic, dat op zijn beurt Van Dijk voor 18 miljoen euro naar Southampton zag vertrekken. Willem II ontvangt nu contractueel een percentage van de winst die Southampton op Van Dijk maakt. Dat komt volgens de Tilburgse berekeningen neer op 350.000 euro. FC Groningen toucheert 845.000 euro voor Van Dijk.



Willem II zou een nog veel hoger bedrag hebben ontvangen indien Van Dijk naar een club buiten Engeland was verkocht.