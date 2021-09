Groot verschil tussen Verstappen en Hamilton qua verdiensten: ‘Max is Nederlander, dat is een lichte handicap’

Volgens sportmarketeer Bob van Oosterhout zijn er drie redenen dat het verschil in inkomsten tussen Verstappen en Hamilton zo groot is: „Ten eerste is Lewis Hamilton de gevestigde orde. Hij is zevenvoudig wereldkampioen en dus heeft hij een grote voorsprong op Max wat betreft commerciële waarde. Max is op dit moment de challenger en dat zie je terug in de verdiensten.”