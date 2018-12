Grootste kans voor Ajax op nieuw duel met Manchester City

Real Madrid (13,48%)

Onder Zinédine Zidane won Real Madrid de Champions League drie keer op rij. Hoewel de laatste keer een paar maanden geleden is, voelt het als een eeuwigheid. Na het vertrek van Zidane loopt het voor geen meter bij de Koninklijke. Na het ontslag van Julen Lopetegui neemt Santiago Solari de trainerstaken op zich. Geen droomhuwelijk vooralsnog. Gisteravond werd in eigen huis zelfs met 0-3 verloren van CSKA Moskou.



Paris Saint-Germain (13,30%)

Landstitels zijn voor PSG een formaliteit, dus zoeken de Fransen hun heil liever in Europa. Iets wat nog niet echt lukte. De laatste twee jaar vlogen ze er al in de tweede ronde uit tegen respectievelijk Barcelona (6-5) en Real Madrid (5-2). Geen schande, maar het begint wel tijd te worden dat de Europese ambities verwezenlijkt worden.



Juventus (13,18%)

Een ploeg die ook snakt naar Europees succes is Juventus. Met Cristiano Ronaldo als grote zomeraankoop kunnen de ambities waargemaakt worden. De Portugees is erop gebrand zijn club een nieuwe Champions League-overwinning te bezorgen. In eigen competitie loopt alles weer crescendo. Na vijftien wedstrijden staat Juventus ongeslagen bovenaan.