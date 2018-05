Grosjean bestraft voor crash in Barcelona

Zverev in twee sets langs Thiem

20:14 Alexander Zverev heeft het graveltoernooi van Madrid op zijn naam geschreven. De als tweede geplaatste Duitser versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale in twee sets: 6-4 6-4. Het was de tweede toernooizege op rij voor Zverev, die een week geleden in München ook de titel pakte.