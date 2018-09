Grosjean gediskwalificeerd na protest Renault

Titelverde­di­ger Nadal bereikt kwartfina­le op US Open

21:47 Rafael Nadal staat voor de achtste keer in de kwartfinales van de US Open. De Spaanse nummer één van de wereld rekende zondag in de vierde ronde in New York af met de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Nadal had drie uur en achttien minuten nodig om zich in vier sets van de mondiale nummer 37 te ontdoen: 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-4.