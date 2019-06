Grote namen komen niet ongeschonden door winderige middagtraining

Nadat de training enkele minuten had stilgelegen mochten de coureurs weer verder, maar vrijwel direct was het opnieuw prijs. Met een noodgang klapte Bottas de muur in, waardoor opnieuw code rood van kracht werd. Toen de baan na zijn crash weer was vrijgegeven was het de beurt aan Sebastian Vettel. De Duitse oud-wereldkampioen schoof in dezelfde bocht als Verstappen weg. Hij kon zijn Ferrari wel uit de muur houden.



De snelste tijd was in de middagtraining voor Charles Leclerc: 1.05,086. Op de zachtste band was de Monegask drie tienden sneller dan Bottas voor zijn crash. De derde tijd was voor Pierre Gasly, die Lewis Hamilton nipt voor wist te blijven. Verstappen eindigde op plek 9 in 1.05,879.