Guardiola: Geen zorgen om blessure De Bruyne

Leeuwinnen Zonder nummer 12 maakt Jill Roord een nieuwe start

7:24 Jill Roord behoort al ruim vier jaar tot de selectie van de Nederlandse voetbalsters, maar slechts sporadisch meldde ze zich in Zeist met het gevoel dat ze in de basis zou gaan starten. Nu is dat anders. Roord stond in de laatste twee interlands steeds aan de aftrap en alles wijst erop dat ze ook in de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Rusland gaat starten.