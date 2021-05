Guardiola heeft ‘ontzettend veel medelijden’ met bankzitters voor CL-finale met Chelsea

,,Ik ben er vrij zeker van dat we moeten afzien om de finale te winnen”, zei Guardiola tijdens de laatste persconferentie voorafgaand aan de eindstrijd. ,,Je moet veerkrachtig zijn en inspelen op de moeilijke momenten die er komen. We moeten onszelf zijn en gewoon een goede wedstrijd spelen.”

Guardiola is sinds 2016 in dienst bij City, maar de Champions League-finale werd nog niet bereikt. ,,Maar ik ben de meest tevreden man op dit moment. Het is een voorrecht en een eer voor me”, aldus de trainer. ,,Ik weet precies wat ik tegen mijn spelers ga zeggen. De jongens die nerveus zijn, ga ik vertellen dat het een ‘gewone’ wedstrijd is. Iedereen zal het op zijn eigen manier beleven.”

Omdat City een brede selectie heeft, moet Guardiola een aantal gevestigde namen teleurstellen. ,,Het is verschrikkelijk. Het is absoluut een ramp; ga vooral niet als manager werken. Ik heb geen leuke mededelingen, maar mijn advies is om bij het team te blijven, want er zijn vijf of zes wissels en het leven biedt je nog een kans”, zei Guardiola.