Guardiola over eventueel ontslag bij nieuw CL-verlies: ‘Het zou zo maar kunnen’

Guardiola won de Champions League in 2011 al eens met FC Barcelona, maar daarna wist hij de prestigieuze prijs niet meer te winnen.



“Ik droom er over om die prijs weer te winnen”, zei hij. ,,Ik ga genieten van de voorbereiding op beide duels met Real. Dat zijn de mooiste momenten van mijn beroep. Dan moet ik bedenken hoe we Real kunnen verslaan. Maar als dat niet lukt, dan kan zo maar de voorzitter of directeur naar me toe komen en zeggen dat ik word ontslagen. Dan zou ik zeggen, het was me een groot genoegen. Ik weet niet of het gebeurt, maar het zou zo maar kunnen. Het zou niet de eerste keer zijn.”



Guardiola won sinds 2016 vijf prijzen met Manchester City, waaronder twee landstitels. Hij kwam met zijn Engelse ploeg nooit verder dan een plaats in de kwartfinale van de Champions League. City staat op dit moment tweede in de Premier League, met maar liefst 22 punten minder dan koploper Liverpool.



Guardiola gaat met zijn ploeg op 26 februari op bezoek bij Real Madrid. De return staat voor 17 maart uitgeschreven.