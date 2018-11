Gunnewijk bondscoach Nederlandse wielrensters

,,Door deze splitsing komt er nog meer aandacht voor de sporters, vooral tijdens de kampioenschappen’', aldus Thorwald Veneberg, die na het recente WK stopte als bondscoach van de wegwielrenners om zich volledig te focussen op zijn werk als directeur bij de KNWU. ,,Daarnaast is het goed dat één persoon verantwoordelijk is voor de hele lijn bij de vrouwen. Loes Gunnewijk kan zo de junior-vrouwen tot de elite begeleiden.” Veneberg verwacht binnenkort de bondscoach voor de mannen te kunnen presenteren.

De 37-jarige Gunnewijk werd in 2010 Nederlands kampioene op de weg en nam twee jaar later deel aan de Olympische Spelen van Londen. Ze werkt sinds vorig jaar al bij de KNWU als bondscoach van de vrouwelijke junioren.

,,Het is supermooi dat ik verantwoordelijk word voor de gehele selectie’', zegt de oud-wielrenster. ,,Zo kan ik de talenten nóg beter volgen, kan ik ze langer coachen en zie ik beter hoe ze zich ontwikkelen. Je weet wat er speelt en kan door de samenwerking met de teams de talentontwikkeling doorzetten. Dit geldt dan ook zeker voor de belofte-vrouwen, omdat we daar moeten zorgen voor nieuwe aanwas richting de elite. Daar hebben we momenteel uiteraard een hele mooie en sterke groep staan en blijven we doen waar we al lange tijd mee bezig zijn; goed blijven rijden en presteren op de kampioenschappen.’'