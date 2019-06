Gustavo wordt vader, Céline geeft zieke kinderen een fijne dag

update Uitgelekt wedstrijd­sche­ma: PEC Zwolle opent eredivisie­sei­zoen, GA Eagles treft eerst MVV

13:38 Net als in 2018 mag PEC Zwolle het eredivisieseizoen openen in eigen stadion. Willem II komt volgend het concept speelschema van de eredivisie op vrijdag 2 augustus (20.00 uur) naar de Overijsselse hoofdstad. Daarnaast is er een noviteit: competitiewedstrijden op zondagavond om 20.00 uur.