Gutiérrez in beeld bij PSV, geen plaats voor Faye bij Vitesse

De Franse verdediger Benjamin Pavard zal over een jaar overstappen van VfB Stuttgart naar Bayern München. Volgens Sport Bild heeft de Zuid-Duitse club dan de vereiste 35 miljoen over voor de international die indruk maakt op het WK in Rusland. Eerder liet Stuttgart al doorschemeren dat Pavard voor geen geld te koop is dit jaar.



Pavard heeft onder meer door zijn schitterende doelpunt voor Frankrijk in de achtste finales tegen Argentinië interesse bij tal van topclubs opgewekt. Volgens L'Équipe staan de clubs in de rij voor de verdediger met het verwoestende schot: naast Bayern zouden ook RB Leipzig en Borussia Dortmund in hem geïnteresseerd zijn.