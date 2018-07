Gutiérrez in beeld bij PSV, Willem II kondigt Kolovos ludiek aan

Real Madrid heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin het ontkent dat het bezig is met het aantrekken van Kylian Mbappé. Er gingen geruchten dat 'De Koninklijke' de Franse tiener voor een recordbedrag van 270 miljoen euro wilde overnemen van Paris Saint-Germain.



,,De afgelopen uren is er informatie gepubliceerd die absoluut niet klopt", valt te lezen in een bericht op de website van de winnaar van de Champions League. ,,Real heeft noch Mbappé noch Paris Saint-Germain een aanbieding gedaan en betreurt dat dit soort informatie wordt verspreid."



De 19-jarige Mbappé staat met Frankrijk in de kwartfinales van het WK. In de achtste finales tegen Argentinië was de middenvelder de man van de wedstrijd met twee goals.



Tegelijkertijd gaan er ook geruchten dat Cristiano Ronaldo Real gaat verlaten. Hij wordt in verband gebracht met Juventus. Wordt ongetwijfeld vervolgd.