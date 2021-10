Guus Hiddink en een leven vol voetbal: ‘Ik had Ziyech toen echt laten spelen tegen Letland’

Door Mikos Gouka



Guus Hiddink draait het volume nog iets omhoog. Uit de speakers klinkt Jim Kerr, de zanger van Simple Minds. ‘In glory days that come and go’, zingt de Schot. Hiddink wil van zijn bezoek de naam van het nummer weten. Het ligt op het puntje van de tong, maar het duurt even voor we op Love Song komen, tot hilariteit van de trainer die over ruim een week 75 kaarsjes hoopt uit te blazen.



Wim Jansen werd donderdag ook 75 jaar. Hij blijkt aan dementie te lijden. Wij komen nu niet snel genoeg op Love Song. Hoe is het geheugen van Guus Hiddink?

Hiddink: ,,Even niet op een naam van een persoon of een nummer komen, dat komt ook bij mij weleens voor. Maar dat hoort er volgens mij bij. Maar mijn geheugen is nog prima, hoor. Ik voel me eigenlijk sowieso wel prima.’’