Guus Hupperts voor twee jaar naar VVV

De Heerlense buitenspeler zat na het faillissement van zijn vorige club Lokeren zonder werkgever en komt transfervrij naar Venlo. ,,Guus wil in Venlo het plezier in het voetballen weer terugvinden”, zegt een opgetogen Bogers in de Limburgse krant.



Hupperts speelde eerder al voor Roda JC, AZ en Willem II en tekende in de zomer van 2016 een vierjarig contract bij het inmiddels failliete Sporting Lokeren uit de Belgische tweede klasse. De Belgische club werd op 22 april jongstleden officieel bankroet verklaard.