Gyrano Kerk minimaal tot de jaarwisseling actief in shirt van FC Utrecht

Daarmee komt een einde aan een slepende transfersoap rondom de geboren Amsterdammer. Na een goed afgebroken coronaseizoen, met tien doelpunten en zes assists, meldden meerdere kapers zich bij technisch directeur Jordy Zuidam. Vanuit de Serie A en de Premier League werd de interesse het meest concreet, maar ook in Spanje informeerden clubs naar de beresterke en snelle aanvaller.



Hijzelf stond open voor een stap en deze zomer voelde ook voor hem als een logisch moment om te vertrekken. Maar: niet koste wat kost. Bovendien kreeg FC Utrecht geen bod waarmee het kon leven. De club wil serieus geld vangen voor Kerk en had al geen financiële noodzaak om de aanvaller van de hand te doen. Die noodzaak werd alleen maar kleiner toen Ajax vijf miljoen neertelde voor Sean Klaiber, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen naar zeven miljoen euro.



Kerk ligt nog tot 2023 vast bij FC Utrecht en is dus minimaal tot de jaarwisseling actief in het shirt van de Domstedelingen. Al zal een goede eerste seizoenshelft de interesse in Kerk alleen maar opnieuw doen aanwakkeren.