Haarhuis over prijzenpot van 12 miljoen dollar: ‘Mooi dat vrouwen hier evenveel krijgen als mannen’

Door Natasja Weber



De Billie Jean King Cup; ook voor Paul Haarhuis is de nieuwe naam van de landenwedstrijd voor tennissters nog geen gemeengoed. De 55-jarige oud-wereldtopper laat nog geregeld de vorige naam Fed Cup vallen. ,,Ja, het is even wennen. Ik merk ook dat veel mensen geen idee hebben wat de Billie Jean King Cup is, dus ik gebruik nog vaak de term Fed Cup”, zegt Haarhuis in aanloop naar de wedstrijd met China vrijdag en zaterdag.