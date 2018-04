Haarhuis verwacht geen wonderen in Fed-Cup duels tegen Australië

Fed Cup-captain Paul Haarhuis is zich ervan bewust dat er een mirakel nodig is, wil zijn ploeg komend weekeinde in Wollongong Australië verslaan. Van Lesley Kerkhove en Quirine Lemoine, die hij opstelt in het enkelspel, verwacht hij geen wonderen.

Voor Lemoine, die op de valreep werd opgeroepen als vervangster van Michaëlla Krajicek, wordt het haar eerste optreden. ,,Zij moet gaan genieten van het feit dat ze niks te verliezen heeft. Dat is de lekkerste manier om je debuut te maken", stelt Haarhuis op de website van de KNLTB.

,,Natuurlijk wil je goed voor de dag komen en je team helpen, maar zij moet vooral bezig zijn met genieten en goed bewegen. Voor Lesley geldt hetzelfde. Zij heeft niet vaak van een tophonderdspeelster gewonnen, dus ook zij heeft geen druk dat ze het varkentje wel even moet gaan wassen. Ze moeten voelen dat er 0,0 druk is.'' Australië heeft met Ashleigh Barty de beschikking over de nummer 18 van de wereld, terwijl Kerkhove op positie 210 de beste in de Nederlandse selectie is.





Afwezigen

Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus legden een uitnodiging van Haarhuis naast zich neer.,,Ik snap het wel, maar ik vind het ook uitermate jammer", aldus Haarhuis. ,,Het is uniek dat we de afgelopen jaren met één tophonderdspeelster in de eerste wereldgroep hebben gestaan. Je hoopt dat iedereen er alles voor over heeft om die plek te behouden.''