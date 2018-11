Haas in protest tegen wagens Force India

Geen spruitjes­pak maar tabletten­pak bij terugkeer marathon­meer­daag­se

17:12 De traditierijke meerdaagse wedstrijd voor het marathonpeloton is terug van weggeweest. In het verleden lag er voor de winnaar een spruitjespak klaar. Ook nu zijn er twee opvallende truien te verdienen: de leiders in de Trachitol Trophy dragen een tablettenpak en een pijlenpak.