Haas: Romain Grosjean mag morgen ziekenhuis verlaten

Video Messi eert Maradona met prachtige goal en toont shirt Newell's Old Boys

1:16 FC Barcelona heeft de thuiswedstrijd tegen Osasuna met 4-0 gewonnen. Het mooiste moment van de middag was in de 73ste minuut, toen Lionel Messi op prachtige wijze scoorde en Diego Maradona eerde door een shirt van Newell's Old Boys uit 1993 te tonen. Hij droeg dat rood-zwarte shirt van zijn eerste voetballiefde onder zijn rood-blauwe wedstrijdshirt.