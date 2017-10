Haas wil schadevergoeding na putdeksel-crash Grosjean

De Fransman reed zijn achterband kapot op een opstaande putdeksel en raakte de controle over zijn raceauto volledig kwijt. Hij knalde met een snelheid van 270 kilometer per uur op de omheining. Grosjean stapte wonderwel ongedeerd uit het wrak van de Haas-auto, die aanzienlijke schade had opgelopen.

Het Amerikaanse team schatte de totale schade op ongeveer 560.000 euro. ,,Hier konden wij absoluut niets aan doen en we kunnen dit ook niet even goedpraten. We kunnen niet zeggen: Driekwart miljoen, laat maar zitten. Er is duidelijk een fout gemaakt door het circuit'', zei teambaas Günther Steiner. ,,We betalen veel geld om hier te racen, dus we nemen dit hoog op. Ze zijn bovendien verzekerd, dus laten we kijken wat we eraan kunnen doen.''