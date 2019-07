Haase baalt van eerste set maar kijkt vooruit

,,Ik neem mijzelf het punt op 6-5 15-0 in de eerste set kwalijk, waar ik op eigen service op 30-0 had moeten komen. Natuurlijk had ik de set dan nog niet binnen, maar toch. Twee punten later overstrekte ik mijn knie, waardoor je toch even gaat denken. Terwijl ik eigenlijk in een flow zat en hij diegene was die onrustig was", zei Haase na de tweederondepartij.



Dankzij het nodige servicegeweld en een aantal slordigheden van Haase won Raonic toch nog de eerste set, waarmee hij de basis legde voor de zege. ,,Ik won geen set dus dan was hij gewoon de betere speler. Al zat er meer in en is het gewoon balen van die eerste set", aldus Haase. ,,Ik pak hier veel positieve punten uit en kijk echt uit naar de komende periode.”