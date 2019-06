Haase baalt van eigen niveau: ‘Heb niet goed gespeeld’

,,Gisteren draaide ik de wedstrijd om en hij maakte toen wat meer fouten. Ik hoopte dat het vandaag wat beter zou gaan, maar dat was helemaal niet zo. Vooral mijn service liep niet en als je dan ook nog volleys mist, dan gaat het hard", aldus de 32-jarige Haase.



De partij bevatte acht breaks, veel voor een graswedstrijd. ,,Er stond een flinke wind en de omstandigheden waren niet makkelijk. Maar daar hadden we beiden last van en daar verloor ik deze partij niet op. Toch was dit was een nederlaag die niet had gehoeven."



Haase komt volgende week in actie op het grastoernooi van Halle en heeft in aanloop naar Wimbledon een trainingsweek ingelast.