Haase blij met eerste optreden op 'traag gras'

82 minutenSlechts 82 minuten had Robin Haase nodig voor zijn eerste rondepartij op Wimbledon. Daarmee maakte hij indruk. De tennisser stond tegen de Slowaak Jozef Kovalik slechts vijf games af (6-1, 6-3, 6-1) en was blij hoe hij zich op de naar zijn woorden ‘trage grasbaan’ manifesteerde.

,,Ik ben heel blij met mijn optreden. Natuurlijk helpt die jongen ook mee, maar ik speelde erg goed. Hij begon niet top en ik sloeg in de beginfase wel een aantal goede ballen en had vanaf het begin veel druk. Verdedigend was het top”, aldus Haase.

Zijn service liep goed en dat was een groot voordeel, gaf hij aan. ,,Niet zozeer omdat het een snelle baan is, maar omdat het gewoon heel moeilijk bewegen is. Daardoor was er nooit spanning in mijn servicegame en kon ik in zijn games veel vrijer spelen.”

Haase domineerde in de lange slagenwisselingen en noteerde 35 winners, veelal van achteruit. ,,Gras is niet meer zo snel als vroeger. Toen ik voor de eerste keer in Rosmalen speelde, sloeg ik geen bal vanaf de baseline. Het was alleen maar zo snel mogelijk naar het net. Sommige oud-spelers en coaches die over het huidige grastennis praten, snappen er geen bal van.”

